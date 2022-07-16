TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef hücumda geniş bir kadro oluşturmak.
Forvet için transfer listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da Brezilyalı isim gündemden düşmüyor.
Kaliteli bir golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için 'Joao Pedro sesleri' devam ediyor...
Çizme'den gelen haberlere göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için G.Saray ile girdiği transfer yarışını kazanmaya yakın.
Sky İtalia muhabiri Di Marzio ile Fabrizio Romano, F.Bahçe'nin Cagliari ile 6.5 milyon euro'ya anlaştığını belirtti.
30 yaşındaki forvetin de Kanarya'yı seçtiği ve iki menajeriyle son görüşmeler ve sağlık kontrolleri için bugün Türkiye'ye gideceği duyuruldu.
GEÇEN SEZON 13 GOL
Fenerbahçe cephesinden ise dün akşam saatlerine kadar bu transfer için resmi bir açıklama gelmedi...
Futbola ülkesi Bezilya'nın Atletico MG kulübünde başlayan Joao Pedro; Palermo, Guimaraes, Penarol, Desp. Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari takımlarında oynadı.
Forvet ve forvet arkasında forma giyebilen tecrübeli futbolcu geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol ve 4 asist üretti.
Cagliari'nin Serie A'dan düşmesi nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Pedro kariyerinde 377 maçta 110 kez fileleri havalandırdı
JOAO PEDRO KİMDİR?
Tam adı Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao olan futbolcu, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya geldi.
Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Tecrübeli oyuncu, 2010/2011 sezonunda 2.5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu.
İtalyan ekibine transferinin ardından Vitoria Guimaraes ve Penarol takımlarında kiralık olarak forma giyen Joao Pedro, 2012/2013 sezonunda Desportivo Brasil'in yolunu tuttu.
2012/2013 sezonunda Santos'a kiralanan 1.84 boyundaki futbolcu, 2013/2014 sezonunu ise Estoril Praia'da kiralık olarak geçirdi.
Pedro, 2014/2015 sezonu öncesi 1.3 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu.
2014 yılından bu yana İtalyan ekibinde forma giyen Joao Pedro, kariyerinde çıktığı 377 maçta 110 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.