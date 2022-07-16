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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden rotasyonu geniş bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Joao Pedro'da mutlu sona yaklaştı. Kanarya'nın Brezilyalı oyuncuyla imza aşamasına geldiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef hücumda geniş bir kadro oluşturmak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Forvet için transfer listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da Brezilyalı isim gündemden düşmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Kaliteli bir golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için 'Joao Pedro sesleri' devam ediyor...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Çizme'den gelen haberlere göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için G.Saray ile girdiği transfer yarışını kazanmaya yakın.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Sky İtalia muhabiri Di Marzio ile Fabrizio Romano, F.Bahçe'nin Cagliari ile 6.5 milyon euro'ya anlaştığını belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

30 yaşındaki forvetin de Kanarya'yı seçtiği ve iki menajeriyle son görüşmeler ve sağlık kontrolleri için bugün Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

GEÇEN SEZON 13 GOL

Fenerbahçe cephesinden ise dün akşam saatlerine kadar bu transfer için resmi bir açıklama gelmedi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Futbola ülkesi Bezilya'nın Atletico MG kulübünde başlayan Joao Pedro; Palermo, Guimaraes, Penarol, Desp. Brasil, Santos, Estoril ve Cagliari takımlarında oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Forvet ve forvet arkasında forma giyebilen tecrübeli futbolcu geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol ve 4 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Cagliari'nin Serie A'dan düşmesi nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Pedro kariyerinde 377 maçta 110 kez fileleri havalandırdı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

JOAO PEDRO KİMDİR?

Tam adı Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao olan futbolcu, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Tecrübeli oyuncu, 2010/2011 sezonunda 2.5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

İtalyan ekibine transferinin ardından Vitoria Guimaraes ve Penarol takımlarında kiralık olarak forma giyen Joao Pedro, 2012/2013 sezonunda Desportivo Brasil'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

2012/2013 sezonunda Santos'a kiralanan 1.84 boyundaki futbolcu, 2013/2014 sezonunu ise Estoril Praia'da kiralık olarak geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Joao Pedro'da mutlu sona yakın!

Pedro, 2014/2015 sezonu öncesi 1.3 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu.

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