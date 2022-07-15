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Fenerbahçe UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi! 10 isim yok

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşması öncesi Dinamo Kiev karşısına çıkacağı 25 kişilik kadrosu netleşti. Sarı lacivertlilerin UEFA'ya verdiği listede, 10 futbolcunun ismi yer almadı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:56
Fenerbahçe UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi! 10 isim yok

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Öne Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin listesinde, Rennes ile transfer görüşmesi yapan Kim Min-Jae'nin olmaması dikkat çekti.

Öte yandan Marcel Tisserand, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Mbwana Samatta ve yeni transfer Tiago Çukur da listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
Ismail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya

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