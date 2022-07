Jesus'tan geçer not alamayan Mergim Berisha ayrılık hazırlığında... Joshua King 'in transferi sonrası iyice gözden düşen Alman forvet, kulüp bulmak için ülkesine gitti. Mainz 'in radarında yer alan 24 yaşındaki futbolcu, anlaşma sağlanması halinde bu takıma gönderilecek. Berisha, çubuklu ile 37 maça çıktı. 7 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.