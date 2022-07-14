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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:26
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Mavi Şimşekler, resmi sayfasından yaptığı açıklamayla genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Arda Okan Kurtulan, futbolculuk hayatına Esenler Erokspor Altyapısı'nda başlamıştır.

19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde toplamda 67 maça çıkmış 16 gol 10 asistlik performans sergilemiştir.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI


İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI

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