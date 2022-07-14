TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, altyapısından yetiştirdiği Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.



Mavi Şimşekler, resmi sayfasından yaptığı açıklamayla genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Arda Okan Kurtulan, futbolculuk hayatına Esenler Erokspor Altyapısı'nda başlamıştır.



19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde toplamda 67 maça çıkmış 16 gol 10 asistlik performans sergilemiştir.



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