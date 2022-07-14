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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde oldukça hareketli saatler geçiriyor. Tiago Çukur ve Joshua King gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir forvet daha almak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin golcü adayları ve öne çıkan isim... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Watford'dan Tiago Çukur ve Joshua King'i resmen renklerine bağladı. Ayrıca sarı-lacivertliler, Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao'yu da İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Fenerbahçe'de üç transferin ardından sıra forvet transferine geldi. Milliyet'te yer alan habere göre listedeki isimler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Fenerbahçe gece yarısı iki transferi birden açıkladı. Sarı-lacivertliler, Watford'dan milli futbolcu Tiago Çukur ve Norveçli forvet Joshua King'i transfer ettiğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu Joshua King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, King ile 2 senelik kontrat imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Sol bek için takviye arayan Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella ismi artık ağır basıyor. 24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübü Parma ile görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Genç futbolcu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. İtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon euro'dan yukarısına çıkmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Kadroda eksiklerini kapatan ve transferde hız yapan Fenerbahçe'de gözler forvet hattına çevrildi. Dinamo Kiev maçına 6 gün kala arka arkaya hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde golcü konusu merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Sarı-lacivertlilerin listesinde Mariano Diaz, Carlos Vinicius ve Sörloth ilk etapta öne çıkan isimler oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Ancak Carlos Vinicius'un PSV'den ayrılmaya sıcak bakmaması ve Sörloth'un hem yüksek maliyeti hem de Leipzig'in kadroda tutma düşüncesi işi zora sokuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

MARIANO AYRILMAK İSTİYOR

Real Madrid'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve forma giyemediği için ayrılmak isteyen Mariano Diaz ismi bir adım öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

28 yaşındaki forvet geçen sezon eflatun-beyazlılarda sadece 11 resmi maça çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 6 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Ancak oyuncunun ilk etapta hedefi Fransa'ya, Olympique Lyon'a geri dönmek. Bu durum da göz ardı edilmediği için yeni bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

GÖZLER BERISHA'DA

Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle satılması planlanan oyuncular konusunda çalışmalar sürüyor. Mergim Berisha bu isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Almanya'dan talipleri olan ve özellikle Mainz'ın listesinde olan Berisha'nın en az 4 milyon euro'ya satılması hedefleniyor. Kısa sürede bu satışın olması isteniyor.

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