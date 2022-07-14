FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon euro'dan yukarısına çıkmak istemiyor.