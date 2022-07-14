FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori Mariano Diaz

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Watford'dan Tiago Çukur ve Joshua King'i resmen renklerine bağladı. Ayrıca sarı-lacivertliler, Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao'yu da İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Watford'dan Tiago Çukur ve Joshua King'i resmen renklerine bağladı. Ayrıca sarı-lacivertliler, Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao'yu da İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'de üç transferin ardından sıra forvet transferine geldi. Milliyet'te yer alan habere göre listedeki isimler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe gece yarısı iki transferi birden açıkladı. Sarı-lacivertliler, Watford'dan milli futbolcu Tiago Çukur ve Norveçli forvet Joshua King'i transfer ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu Joshua King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, King ile 2 senelik kontrat imzalandığını duyurdu.
Sol bek için takviye arayan Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella ismi artık ağır basıyor. 24 yaşındaki İtalyan sol beki transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ve kulübü Parma ile görüşmelerini sürdürüyor.
Genç futbolcu da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. İtalyan yıldızın transferinde şu anda iki seçenek öne çıkıyor.
Parma ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Pezzella için İtalyan kulübü 4 milyon euro istiyor ve direkt olarak oyuncuyu bonservisiyle satmayı hesaplıyor. Ancak sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe, bonservis olarak ise 2 milyon euro'dan yukarısına çıkmak istemiyor.
Kadroda eksiklerini kapatan ve transferde hız yapan Fenerbahçe'de gözler forvet hattına çevrildi. Dinamo Kiev maçına 6 gün kala arka arkaya hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde golcü konusu merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin listesinde Mariano Diaz, Carlos Vinicius ve Sörloth ilk etapta öne çıkan isimler oldu.
Ancak Carlos Vinicius'un PSV'den ayrılmaya sıcak bakmaması ve Sörloth'un hem yüksek maliyeti hem de Leipzig'in kadroda tutma düşüncesi işi zora sokuyor.
MARIANO AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve forma giyemediği için ayrılmak isteyen Mariano Diaz ismi bir adım öne çıkıyor.
28 yaşındaki forvet geçen sezon eflatun-beyazlılarda sadece 11 resmi maça çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 6 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olması bekleniyor.
Ancak oyuncunun ilk etapta hedefi Fransa'ya, Olympique Lyon'a geri dönmek. Bu durum da göz ardı edilmediği için yeni bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor.
GÖZLER BERISHA'DA
Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle satılması planlanan oyuncular konusunda çalışmalar sürüyor. Mergim Berisha bu isimlerin başında geliyor.
Almanya'dan talipleri olan ve özellikle Mainz'ın listesinde olan Berisha'nın en az 4 milyon euro'ya satılması hedefleniyor. Kısa sürede bu satışın olması isteniyor.