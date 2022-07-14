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Dripling ustası

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Joshua King, golcülüğünün yanı sıra ‘top taşıma’ ve ‘çalım’ yeteneği ile dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Dripling ustası

Fenerbahçe'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Joshua King hücum özellikleri güçlü bir oyuncu... 30 yaşındaki yıldız, forvetin yanı sıra ikinci forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Tam bir joker olan King, gol ve asist dışında top taşıma, dripling ve çalım konusundaki ustalığı ile dikkat çekiyor... İstanbul'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren King, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Bu biraz çılgınca geliyor ama umarım her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Bournemouth, Blackburn, Watford, Hull, Everton, Manchester United ve M'Gladbach formaları giyen King; 366 maçta 79 kez fileleri havalandırıp, 45 asist yaptı.

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