Suçlular şimdi hesap verecek

Fenerbahçe, 3 Temmuz'un yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Özetle "Susmadık,. geri adım atmadık. Tek başımıza savaştık. 'Delil var' diyenlere, 'En büyük delilimiz alın terimiz' dedik. Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk, teslim olmadık. Ne kupamızı verdik, ne adımızı kirlettirdik. Kim suçlu biliyoruz, şimdi onlar hesap verecek. Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı" denildi.



HESAP VAKTİ

Kanarya'da başkan Ali Koç da 3 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç "Fenerbahçe için artık konuşma vakti değil, bu profesyonel yapıdan hesap sorma vaktidir. Bizim artık bir şey söylememize gerek kalmadı. Bu konu tartışmaya kapanmıştır. Şimdi adaletin yine yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



BİZ TERTEMİZDİK

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman da FB TV'ye bağlandı ve şunları söyledi: "3 Temmuz'un tertemiz bir sayfa olduğu kanıtlandı ki zaten öyleydi. Fenerbahçelilerin unutmaması gereken bir dönem. Büyük Fenerbahçe'nin tarihinde bu izin kalmaması bugünü gördüğüm için de kişisel olarak çok çok mutlu olduğumu söylemem lazım"