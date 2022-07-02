SON DAKİKA! Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından yeni transferini Emre Mor'u resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

GURURLUYUM FENERBAHÇE'DEYİM

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Çok gururluyum, çok büyük bir camia Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.