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FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilk hazırlık maçına Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile çıktı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 2. hazırlık maçı da belli oldu. Sarı lacivertli ekip, Partizan ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:03 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 10:33
FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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