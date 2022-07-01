Carvalho işi kızıştı

Önliberoya ilk aday olan William Carvalho için İspanya'dan farklı haberler geliyor... Diario de Sevilla, Fenerbahçe ile Betis arasındaki pazarlığın kızıştığını yazarken, Estadio Deportivo ise Pellegrini'nin geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren Portekizli'nin takımda tutulmasını istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Carvalho ile bir görüşme yaptığı, Betis'e sözlü teklif dışında resmi bir teklifin ulaşmadığı da ifade edildi... Yönetimin bu bölge için alternatifleri ise Vinicius Souza ile Willian Arao...