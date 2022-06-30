Haberler Fenerbahçe SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor!

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de milli takım kampından dönen futbolcuların sağlık kontrollerine devam edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 18:30
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Steven Caulker ve Miha Zajc, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin ardından Hande Erçel de arabada poz verdi! Beyaz kombiniyle büyüledi...
Ankara'da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması!
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması!
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti
LGS kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS-2022/1 TERCİHLERİ BAŞLADI | KILAVUZ EKRANI...
İşte döviz ve altında son durum!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gizem Özer bronz madalya ile noktaladı! Gizem Özer bronz madalya ile noktaladı! 18:42
Kanarya'da sağlık kontrolleri sürüyor! Kanarya'da sağlık kontrolleri sürüyor! 18:30
G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 18:02
Samsunspor'da Szumski'den 2 yıllık imza Samsunspor'da Szumski'den 2 yıllık imza 17:39
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 17:13
Anadolu Efes'te ayrılık! Anadolu Efes'te ayrılık! 16:50
Daha Eski
Kadın Hentbol Milli Takımı galibiyetle başladı! Kadın Hentbol Milli Takımı galibiyetle başladı! 16:48
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti 16:45
TFF 3. Lig'de grup kuraları çekildi TFF 3. Lig'de grup kuraları çekildi 16:44
Yıldız isim Barcelona'ya veda etti! Yıldız isim Barcelona'ya veda etti! 16:21
Galatasaray'da ayrılık! Resmen... Galatasaray'da ayrılık! Resmen... 16:17
Galatasaray'a bir Konyasporlu daha! Bu kez... Galatasaray'a bir Konyasporlu daha! Bu kez... 11:10