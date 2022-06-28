Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'a, daha önce CSKA Moskova talip olmuş ancak sarı lacivertliler Mert Hakan'a yapılan teklifi reddetmişti. Mert Hakan Yandaş'a bu kez de, son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Glasgow Rangers talip oldu ve Fenerbahçe'ye teklifini iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 10:19
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERDE KAPIŞ KAPIŞ

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonunu ikinci sırada tamamlamasında başrol oynayan isimler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, transferde aranan adam konumuna geldi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

CSKA Moskova'nın resmi teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta, Torino gibi takımlar da dirsek teması kurmuştu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

İKİNCİ RESMİ TEKLİF GELDİ

Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, bu kez Rangers'dan resmi teklif aldı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Akşam'ın haberine göre İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için ilk kez mayıs ayının başında Fenerbahçeli yetkililer ile temasa geçip oyuncunun durumunu sormuştu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

FENERBHÇE HİÇ DÜŞÜNMEDEN CEVAP VERDİ

Ancak Rangers'ın Mert Hakan Yandaş için yaptığı teklif 4 milyon euro olunca Fenerbahçe bu rakamı hiç düşünmeden reddetti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

İskoç devinin teklifi, CSKA Moskova'nın da altında kalırken Fenerbahçe'nin talebi çok daha yüksek seviyeler.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Öte yandan Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Kariyerine Oyak Renault altyapısında başlayan Mert Hakan, daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Bld., Sivasspor ve Fenerbahçe'de oynadı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takım formasıyla 1 maça çıktı.

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