Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! UEFA finalisti Glasgow Rangers...

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi olmaya devam ediyor.
Başarılı futbolcu için resmi teklif ileten son ekip Rangers oldu.
İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi olmaya devam ediyor.
Başarılı futbolcu için resmi teklif ileten son ekip Rangers oldu.
İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERDE KAPIŞ KAPIŞ
Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonunu ikinci sırada tamamlamasında başrol oynayan isimler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, transferde aranan adam konumuna geldi.
CSKA Moskova'nın resmi teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta, Torino gibi takımlar da dirsek teması kurmuştu.
İKİNCİ RESMİ TEKLİF GELDİ
Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, bu kez Rangers'dan resmi teklif aldı.
Akşam'ın haberine göre İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için ilk kez mayıs ayının başında Fenerbahçeli yetkililer ile temasa geçip oyuncunun durumunu sormuştu.
FENERBHÇE HİÇ DÜŞÜNMEDEN CEVAP VERDİ
Ancak Rangers'ın Mert Hakan Yandaş için yaptığı teklif 4 milyon euro olunca Fenerbahçe bu rakamı hiç düşünmeden reddetti.
İskoç devinin teklifi, CSKA Moskova'nın da altında kalırken Fenerbahçe'nin talebi çok daha yüksek seviyeler.
Rangers'ın Fenerbahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çalıp çalmayacağı merak ediliyordu.
Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın da teklifini yükselteceği iddia edilmişti.
MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 10 ASİSTLİK KATKI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 24 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 asistlik performans sergilemişti.
Öte yandan Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Kariyerine Oyak Renault altyapısında başlayan Mert Hakan, daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Bld., Sivasspor ve Fenerbahçe'de oynadı.
Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takım formasıyla 1 maça çıktı.