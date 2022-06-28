FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Enner Valencia'nın satışına sıcak bakılıyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Enner Valencia'nın satışına sıcak bakılıyor.
Sarı-lacivertliler Arap yarımadasından ve Balkanlardan talipleri olan Enner Valencia için en az 4 milyon euro bekliyor.
2020'nin yazında Tigres'ten transfer edilen Enner Valencia için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü.
Sarı-lacivertliler sözleşmesinin son yılına girecek olan Ekvadorlu yıldızı elden çıkararak gelir elde etmek istiyor.
RAKAM BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia için Arap yarımadasından ve Balkanlardan teklifler geldi.
Yönetim ise 32 yaşındaki golcü için en az 4 milyon euro istiyor.
VALENCIA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesinin basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
VALENCIA: KARİYERİME AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM!
A Spor'dan Bora Salgın'ın derlediği haberde 32 yaşındaki futbolcunun öne çıkan ifadeleri şu şekilde:
"Olduğum durumdan memnun değilim çünkü normal bir sezon geçirmedim.
İlk geldiğimde kanatlarda oynadım ve sonra forvet olarak devam edip goller atmaya başladım.
Önümüzdeki hafta menajerim, transfer çalışmaları için Türkiye'de olacak. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."
ENNER VALENCIA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ
Enner Valencia geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı.
32 yaşındaki Ekvadorlu golcü bu karşılaşmalarda 13 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.