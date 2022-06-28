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FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Kanarya'da takımdan ayrılacağı iddia edilen isimlerin başında ise Enner Valencia geliyor. Tecrübeli futbolcu ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:46
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Enner Valencia'nın satışına sıcak bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Sarı-lacivertliler Arap yarımadasından ve Balkanlardan talipleri olan Enner Valencia için en az 4 milyon euro bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

2020'nin yazında Tigres'ten transfer edilen Enner Valencia için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Sarı-lacivertliler sözleşmesinin son yılına girecek olan Ekvadorlu yıldızı elden çıkararak gelir elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia için Arap yarımadasından ve Balkanlardan teklifler geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Yönetim ise 32 yaşındaki golcü için en az 4 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

VALENCIA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesinin basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

VALENCIA: KARİYERİME AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM!

A Spor'dan Bora Salgın'ın derlediği haberde 32 yaşındaki futbolcunun öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

"Olduğum durumdan memnun değilim çünkü normal bir sezon geçirmedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

İlk geldiğimde kanatlarda oynadım ve sonra forvet olarak devam edip goller atmaya başladım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

Önümüzdeki hafta menajerim, transfer çalışmaları için Türkiye'de olacak. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

ENNER VALENCIA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Enner Valencia geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'dan transfer açıklaması

32 yaşındaki Ekvadorlu golcü bu karşılaşmalarda 13 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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