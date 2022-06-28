Fenerbahçe çift antrenmanla çalışmalarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.



Günün 2'nci antrenmanı ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla sona erdi.



Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'da 3'üncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesislerinde karşılaşacak.



