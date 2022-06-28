Battaglia ayrılıyor

Kanarya'nın ön libero adayı Rodrigo Battaglia konusunda heyecanlandıracak haber Portekiz'den geldi… Record'un, "Battaglia, Sporting'le olan sözleşmesini feshetmeyi kabul etti" şeklindeki haberinin detayları şöyle: Sporting, fazlalık listesini çözmek için çalışmaya devam ediyor. Battaglia söz konusu olduğunda, görünürde beyaz duman var. Cuma günü iddia edildiği gibi, masada tarafların birbirlerini 2023 yazına kadar bağlayan sözleşmeyi feshetme olasılığı ortaya çıktı. Süreci kolaylaştırmak için Battaglia 6 aylık maaşının ödenmesini kabul etti.