TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen sezon öncesi kampında gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular netlik kazanıyor.
Orta saha arayışı halinde olan Kanarya, o bölgeye takviye yapacak.
Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması bekleniyor.
Brezilyalı orta sahanın yüksek maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı Kanarya için transfer listesinde birçok aday var.
Fenerbahçe'nin, Carvalho ve Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisi Arao'ya yöneldiği öne sürüldü.
Portekiz'den Coluna do Fla'da yer alan habere göre; sarı- lacivertlilerin Flamengo'ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Teklifin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.
29 yaşındaki dinamonun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitiyor.
Halen devam eden sezonda orta saha oyuncusu 28 maçta forma giydi.
Willian Arao takımına 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
Willian Arao, 3 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur.
Kariyerine Sao Paulo Altyapısı'nda başlayan orta saha oyuncusu, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giymiştir.
Willian Arao'nun 7 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.