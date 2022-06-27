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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Fenerbahçe'de kadro yapılannması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri sebebiyle rotasını Willian Arao'ya çevirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen sezon öncesi kampında gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Orta saha arayışı halinde olan Kanarya, o bölgeye takviye yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Brezilyalı orta sahanın yüksek maaş maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı Kanarya için transfer listesinde birçok aday var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Fenerbahçe'nin, Carvalho ve Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisi Arao'ya yöneldiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Portekiz'den Coluna do Fla'da yer alan habere göre; sarı- lacivertlilerin Flamengo'ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Teklifin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

29 yaşındaki dinamonun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Halen devam eden sezonda orta saha oyuncusu 28 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de rota Willian Arao'ya döndü!

Willian Arao takımına 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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