Gabigol’ü F.Bahçe’ye satın

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edilen Gabigol'e Brezilya'da büyük tepki var. Atletico MG ile oynanan iki kupa maçında rakip kaleye tek şut atamayan Gabigol için Flamengolu taraftarlar, ilginç bir sitemde bulundu.
JorgeJesus'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edilen Gabigol'e Brezilya'da büyük tepki var. Atletico MG ile oynanan iki kupa maçında rakip kaleye tek şut atamayan Gabigol için Flamengolu taraftarlar, ilginç bir sitemde bulundu. Kırmızı- siyahlı taraftarlar, TikTok'ta çok sık vakit geçiren sambacı santrfor için, "Jesus'un yanına Fenerbahçe'ye gönderin biraz da İstanbul'da video çeksin" diye isyan ettiler.