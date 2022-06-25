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FENERBAHÇE TIRANA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Tirana hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bruma ile Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 2. hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe İlk hazırlık maçında Shkupi ile berabere kalmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 12:30
FENERBAHÇE TIRANA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Tirana maçı 25 Haziran Cumartesi günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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