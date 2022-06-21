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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Golcü transferi için atağa kalkan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Artem Dzyuba olmuştu. Rus basını golcü futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağını duyurdu. Haberde, tecrübeli futbolcunun maaşına kadar detaylara yer verildi. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:04 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:04
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Sarı-lacivertliler şimdiye kadar Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Sarı-lacivertlilerde Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için yöneticiler yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe'de forvet transferi gündeme gelen isimlerden biri de Artem Dzyuba olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Rus basını, sarı-lacivertli ekibin 33 yaşındaki golcü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI!

Rusya'da yayın yapan Match TV'nin haberine göre, Fenerbahçe Dzyuba ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Tecrübeli golcünün sarı-lacivertlilerden 2.5 milyon Euro'nun üstünde bir maaş alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Haberde Dzyuba ile Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Dzyuba'nın 2.5 milyon Euro'nun üstünde maaşın yanı sıra, imza parası ve başarı bonusları da alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Zenit ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet geçtiğimiz yıl 39 maçta 13 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Rus Milli Takımı'nda da oynayan 1.96'lık santrfor, 55 maçta 30 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

23 GOLE KATKI SAĞLADI

33 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Lig'e damgasını vurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Artem Dzyuba 39 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli golcü bu süreçte rakip fileleri tam 13 kez havalandırdı. Artem Dzyuba takım arkadaşlarına ise 10 gol pası verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

İLK KEZ RUSYA DIŞINA ÇIKIYOR

Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus forvet kariyeri boyunca ilk kez ülkesinin dışında bir takımda forma giymeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki oyuncu daha önce Spartak Moskova, Tom Tomsk, Rostov, Zenit ve Arsenal Tula'da oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Artem Dzyuba'nın kısa süre önce İstanbul'a geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Tecrübeli golcünün transferi konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı.

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