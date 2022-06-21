FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Artem Dzyuba transferi duyuruldu! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler şimdiye kadar Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerde Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için yöneticiler yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de forvet transferi gündeme gelen isimlerden biri de Artem Dzyuba olmuştu.
Rus basını, sarı-lacivertli ekibin 33 yaşındaki golcü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI!
Rusya'da yayın yapan Match TV'nin haberine göre, Fenerbahçe Dzyuba ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli golcünün sarı-lacivertlilerden 2.5 milyon Euro'nun üstünde bir maaş alacağı belirtildi.
Haberde Dzyuba ile Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ifade edildi.
Dzyuba'nın 2.5 milyon Euro'nun üstünde maaşın yanı sıra, imza parası ve başarı bonusları da alacağı belirtildi.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ!
Zenit ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet geçtiğimiz yıl 39 maçta 13 gol 10 asistlik performans sergilemişti.
Rus Milli Takımı'nda da oynayan 1.96'lık santrfor, 55 maçta 30 gol kaydetti.
23 GOLE KATKI SAĞLADI
33 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Lig'e damgasını vurdu.
Artem Dzyuba 39 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli golcü bu süreçte rakip fileleri tam 13 kez havalandırdı. Artem Dzyuba takım arkadaşlarına ise 10 gol pası verdi.
İLK KEZ RUSYA DIŞINA ÇIKIYOR
Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus forvet kariyeri boyunca ilk kez ülkesinin dışında bir takımda forma giymeye hazırlanıyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki oyuncu daha önce Spartak Moskova, Tom Tomsk, Rostov, Zenit ve Arsenal Tula'da oynadı.
İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Artem Dzyuba'nın kısa süre önce İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Tecrübeli golcünün transferi konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı.