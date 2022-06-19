Haberler Fenerbahçe DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR? | Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında? Kariyeri ve başarıları

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR? | Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında? Kariyeri ve başarıları

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile 8 sezon geçiren ünlü basketbol koçu Dimitris Itoudis'i takımın başına getirdi. Dimitris Itoudis'in yaşamı, başarıları ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:18
DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR? | Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında? Kariyeri ve başarıları

ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Beko, gelecek sezondan itibaren Dimitris Itoudis'e emanet edilecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu oldu. Sporseverler Dimitris Itoudis kimdir? kaç yaşında? Hangi takımlarda görev yaptı? gibi ifadeler kullanarak araştırma yapıyor. Peki, Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev yaptı?

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

8 Eylül 1970 tarihinde Yunanistan'ın Trikala şehrinde dünyaya gelen Dimitris Itoudis, koçluk kariyerine 1990-1992 tarihleri arasında Zagreb'in U-18 takımında başladı. Ardından 1992-95 yılları arasında Zagreb A Takımında yardımcı antrenörlük yapan Itoudis, 1995-96'da PAOK'ta, 1996-97'de Panionios'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

1997-99 yılları arasında BC Filipos'ta başantrenör olan ve 1999'da BC Ment ekibinde başantrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1999'da tam 13 yıl sürecek Panathinaikos macerasına başladı. 1999-2012 yılları arasında, Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan ve beş EuroLeague şampiyonluğu elde eden ekibin bir parçası olan Itoudis, 2012 yazında Yunan ekibinden ayrıldı.

2013-14 sezonunda ülkemize gelen ve Banvit ile başantrenörlük tecrübesi yaşayan Itoudis, Bandırma temsilcisiyle 30 maçlık Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 28 galibiyetle lider bitirdi ve Play-off'ta da yarı final oynama başarısı gösterdi.

2014 yazında Banvit'ten ayrılarak Rusya'nın EuroLeague'deki güçlü temsilcisi CSKA Moskova'nın yolunu tutan Dimitris Itoudis, burada tam sekiz sezon geçirdi. Bu süre zarfında takımının kazandığı iki EuroLeague, altı VTB Ligi ve altı Rusya Ligi şampiyonluklarına liderlik eden Itoudis, EuroLeague'de 2016 ve 2019 yıllarında "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. Başarılı antrenör, VTB'de de beş kez yılın koçu oldu. Dimitris Itoudis, CSKA'da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 420 galibiyet elde etti.

Dimitris Itoudis, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımının başantrenörü olarak da görev yapıyor.

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