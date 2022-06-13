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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi transfer ettiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 19:00
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir?

Sezonun sona ermesinin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmişti.

2022/2023 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferi için Santa Clara takımıyla anlaşttığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Gremio takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunu America-MG'de kiralık olarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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