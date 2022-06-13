FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyonlar detaylı bir şekilde sürerken takımdan bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Kim Min-Jae'nin durumu belirsiz...
Güney Koreli oyuncuya birçok teklif var. Kanarya onu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarabilir.
Alternatifsiz kalmamak için de birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.
Bunlardan birinin de Armel Bella-Kotchap olduğu öğrenildi.
20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman stoper Bochum'da görev yapıyor.
1.90 boyunda ve güçlü oyun tarzıyla tanınıyor. Bonservis bedeli 10 milyon euro...
Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak.
ARMEL BELLA-KOTCHAP KİMDİR?
11 Aralık 2001 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi RW Ahlen altyapısında başladı.
Mönchengladbach, Unterrath ve Duisburg gibi takımlarda forma giydi.
2019'da Bochum'a transfer oldu. Bu sezon 26 maçta, 2 bin 122 dakika süre aldı.
Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Kotchap, Kamerun asıllı...
20 yaşındaki genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor.
Genç savunmacının güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...