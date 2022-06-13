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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bazı isimlerine de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu oyunculardan biri olan Kim Min-Jae'nin durumu belirsizliğini korurken, Güney Koreli stoperin muhtemel ayrılığı sonrası yerine gelecek isim de netleşiyor. İşte Fenerbahçe'nin listesinde dahil ettiği o isim ve detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 07:56
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyonlar detaylı bir şekilde sürerken takımdan bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Fenerbahçe'de, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Kim Min-Jae'nin durumu belirsiz...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Güney Koreli oyuncuya birçok teklif var. Kanarya onu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Alternatifsiz kalmamak için de birçok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Bunlardan birinin de Armel Bella-Kotchap olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

20 yaşındaki Kamerun asıllı Alman stoper Bochum'da görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

1.90 boyunda ve güçlü oyun tarzıyla tanınıyor. Bonservis bedeli 10 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

ARMEL BELLA-KOTCHAP KİMDİR?

11 Aralık 2001 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Profesyonel futbol kariyerine Alman ekibi RW Ahlen altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Mönchengladbach, Unterrath ve Duisburg gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

2019'da Bochum'a transfer oldu. Bu sezon 26 maçta, 2 bin 122 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Kotchap, Kamerun asıllı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine Armel Bella-Kotchap ismi gündemde!

20 yaşındaki genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor.

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