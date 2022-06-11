Pelkas da gündemde

Hull City'ye yakın kaynaklar, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın transferinin de gündeme gelebileceğini yazdı... Yunan oyuncu, genellikle yedek kalsa da Çubuklu ile bu sezon 33 maçta 5 gole imza atmıştı. Bir yıllık kontratı kalan 28 yaşındaki yıldızın yapılacak yeni kanat takviyeleri sonrası forma şansının azalacağı ve bu nedenle ayrılmaya sıcak baktığı da iddialar arasında... Tecrübeli isim, İtalya'dan Bologna ile de anılıyor. Yönetimin ekstra bir bonservis teklifi gelmesi halinde satışa onay verebileceği ifade edildi.