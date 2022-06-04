FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Fenerbahçe teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Portekizli hoca, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Fenerbahçe teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Portekizli hoca, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası Kanarya'da transfer çalışmaları başladı.
Sarı-lacivertlilerde sol bek transferinde gündeme gelen isimlerden biri Real Madrid'den ayrılan Marcelo'ydu.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'ta olduğu gibi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, "Jorge Jesus'tan sonra Marcelo'yu da kadromuza katarsak bambaşka bir seviyeye çıkarız. Onu transfer etmek için her yolu denemeliyiz" yorumunda bulundu.
Dünyaca ünlü sol bekin geleceğiyle ilgili olarak ülkesi Brezilya'da UOL, bir haber yayınladı.
Brezilya medyası önceki gün yaptığı haberde Jorge Jesus'un, Marcelo'yu F.Bahçe'de görmek istediğini yazmıştı.
Brezilya'dan Botafogo ile yıldız futbolcunun eski takımı Fluminense'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi.
Ayrıca ABD ekibi İnter Miami'nin de 34 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
MARCELO KİMDİR?
12 Mayıs 1988'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Marcelo, 17 yıldır profesyonel futbolculuk yapmaya devam etmektedir.
1.74 boyundaki sol bek, 30 Haziran 2022'de Real Madrid'den ayrılmıştır; 2006 yılından bu yana da Brezilya Milli Takımı'nda forma giymektedir.
2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen 34 yaşındaki Marcelo'nun vereceği karar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.