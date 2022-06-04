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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Marcelo'yu renklerine bağlayarak bombayı patlatmak istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da Brezilyalı yıldızın alınması için sosyal medyada adeta kampanya başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Fenerbahçe teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Portekizli hoca, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrası Kanarya'da transfer çalışmaları başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Sarı-lacivertlilerde sol bek transferinde gündeme gelen isimlerden biri Real Madrid'den ayrılan Marcelo'ydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'ta olduğu gibi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, "Jorge Jesus'tan sonra Marcelo'yu da kadromuza katarsak bambaşka bir seviyeye çıkarız. Onu transfer etmek için her yolu denemeliyiz" yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Dünyaca ünlü sol bekin geleceğiyle ilgili olarak ülkesi Brezilya'da UOL, bir haber yayınladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Brezilya medyası önceki gün yaptığı haberde Jorge Jesus'un, Marcelo'yu F.Bahçe'de görmek istediğini yazmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Brezilya'dan Botafogo ile yıldız futbolcunun eski takımı Fluminense'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Ayrıca ABD ekibi İnter Miami'nin de 34 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

MARCELO KİMDİR?

12 Mayıs 1988'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Marcelo, 17 yıldır profesyonel futbolculuk yapmaya devam etmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

1.74 boyundaki sol bek, 30 Haziran 2022'de Real Madrid'den ayrılmıştır; 2006 yılından bu yana da Brezilya Milli Takımı'nda forma giymektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Taraftar çıldırdı Marcelo'yu istiyor

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen 34 yaşındaki Marcelo'nun vereceği karar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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