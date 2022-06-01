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Fenerbahçe yabancı kuralının devam etmesini istiyor

Fenerbahçe kadro planlamasını 7+4 kuralına göre yaptığını belirtti. 8+3 ile devam etmenin haksızlık olacağını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe yabancı kuralının devam etmesini istiyor

TFF, yabancı kuralını açıklarken 2022- 23 sezonundan itibaren 7+4 sistemine geçileceğini duyurmuştu. Kanarya da yerli oyuncu sayısı kademeli olarak artırılacağı için kadro planlamasına buna göre kurmuştu. Ancak Kulüpler Birliği'nde bu konu sık sık gündeme geliyor. Birçok kulüp yabancı oyuncularla yapılan uzun ve güçlü kontratları öne sürerek kuralın 8+3 olarak devam etmesi görüşünde. Sarı-lacivertliler ise kuralın daha önce açıklandığı gibi uygulanmasını talep ediyor. Federasyon başkanlığı seçimi sonrası yabancı konusu netleşecek.

YELPAZE GENİŞ
Kanarya'nın 7+4 istemesinin önemli nedenlerinden biri yatırımlarını bu alana yapması. Elinde güçlü bir yerli rotasyonu bulunuyor. İşte sarı-lacivertlilerin yerlileri: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Arda Güler, Ozan Tufan.

TRANSFERLER DE YOLDA
Fenerbahçe bu yerli isimlere yenilerini de eklemeyi planlıyor. Emre Mor, Sinan Bolat gibi isimler sarı-lacivertlilere bir hayli yakın görünüyor.

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