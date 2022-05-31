Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki liglerin sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu.
UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki liglerin sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu.
Böylece UEFA'da 2022-2023 sezonu takvimi de netlik kazandı.
Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor temsil edecek.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi katılımları belirlendi. Milliyet'in derlediği habere göre; Sezonu en erken açacak takımlardan olan Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u adeta kapalı kutu rakipler bekliyor.
3 TAKIM SEZONU ERKEN AÇACAK
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe ile Konferans Ligi'ndeki Başakşehir ve Konyaspor sezonu 19-21 Temmuz tarihleri arasında açacak.
BAŞAKŞEHİR SERİBAŞI
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, mücadelelerine 2. ön eleme turundan başlayacak.
21 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacak temsilcilerimizden Başakşehir kuralara seribaşı girecek. Konyaspor ise seribaşı olmayacak. Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda tam 90 takım olacak.
TRABZONSPOR VE SİVASSPOR PLAY-OFF'LARDA
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nın galibi Sivasspor, play-off etabından Avrupa'ya adım atacak.
İki temsilcimiz de Rus takımlarının men edilmesi sayesinde bir tur daha az oynayacak.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off'unda seribaşı olmayan takımlar arasında kuraya girecek.
Bordo-mavililerin muhtemel rakipleri arasında şu anda sadece Danimarka'dan Kopenhag kesinleşti.
Sivasspor da Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak.
Trabzonspor maçlarını 16-17 Ağustos ve 23-24 Ağustos tarihlerinde, Sivasspor da 18-25 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
3. ÖN ELEMEDE DİŞLİ RAKİPLER!
Fenerbahçe'nin, Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Ukrayna'dan D.Kiev, Danimarka'dan Midtjylland, Güney Kıbrıs'tan AEK Larnaca oldu. Kura çekimi 14 Haziran'da yapılacak.
2. ön eleme turundan galip çıkması halinde Fenerbahçe'yi 3. eleme turunda dişli rakipler bekleyecek.
3. ön eleme turu maçları 2-3 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İşte F.Bahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri...
PSV
Saint-Gilloise
Sturm Graz