Haberler Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri oynamaya hak kazandı. Sezonu erken açacak olan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Uzun süredir dev turnuvada grup aşamasında yarışamayan Kanarya hasreti bitirmek istiyor. Hem hasreti bitirmek hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki cazip geliri kasaya koymak isteyen Fenerbahçe'yi zor bir yol bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri ve Devler Ligi takvimi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 21:02
Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki liglerin sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Böylece UEFA'da 2022-2023 sezonu takvimi de netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor temsil edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi katılımları belirlendi. Milliyet'in derlediği habere göre; Sezonu en erken açacak takımlardan olan Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u adeta kapalı kutu rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

3 TAKIM SEZONU ERKEN AÇACAK
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe ile Konferans Ligi'ndeki Başakşehir ve Konyaspor sezonu 19-21 Temmuz tarihleri arasında açacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

BAŞAKŞEHİR SERİBAŞI
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, mücadelelerine 2. ön eleme turundan başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

21 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacak temsilcilerimizden Başakşehir kuralara seribaşı girecek. Konyaspor ise seribaşı olmayacak. Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda tam 90 takım olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR PLAY-OFF'LARDA
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nın galibi Sivasspor, play-off etabından Avrupa'ya adım atacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

İki temsilcimiz de Rus takımlarının men edilmesi sayesinde bir tur daha az oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off'unda seribaşı olmayan takımlar arasında kuraya girecek.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Bordo-mavililerin muhtemel rakipleri arasında şu anda sadece Danimarka'dan Kopenhag kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Sivasspor da Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Trabzonspor maçlarını 16-17 Ağustos ve 23-24 Ağustos tarihlerinde, Sivasspor da 18-25 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

3. ÖN ELEMEDE DİŞLİ RAKİPLER!
Fenerbahçe'nin, Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Ukrayna'dan D.Kiev, Danimarka'dan Midtjylland, Güney Kıbrıs'tan AEK Larnaca oldu. Kura çekimi 14 Haziran'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

2. ön eleme turundan galip çıkması halinde Fenerbahçe'yi 3. eleme turunda dişli rakipler bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

3. ön eleme turu maçları 2-3 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

İşte F.Bahçe'nin 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri...

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

PSV

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Monaco

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Rangers

Şampiyonlar Ligi'nde takvim belli oldu! Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Benfica

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