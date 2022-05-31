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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor, Alexander Sörloth, Ricardo Horta...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, hem Avrupa hem ligde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Başkan Ali Koç, uzun görüşmelerin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için büyük aşama kaydetti. Jesus ve ekibinin raporu doğrultusunda transferde yol çizecek olan Fenerbahçe'de Emre Mor, Alexander Sörloth, Ricardo Horta gibi isimler gündeme geldi. İşte detaylar... (Fenerbahçe transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 15:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor, Alexander Sörloth, Ricardo Horta...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

ALEXANDER SÖRLOTH

Golcü transferinde son nokta 'harcama limitleri'nin açıklanmasının ardından konacak. Alexander Sörloth için Leipzig ile pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibi kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Yönetimin, 8 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor.

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EMRE MOR

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Emre Mor'du. Ozan Tufan'la takas edileceği konuşulan milli futbolcunun transferine ilişkin flaş gerçek ortaya çıktı.

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RICARDO HORTA

Fenerbahçe için son iddia Ricardo Horta oldu. Braga formasıyla 31 maçta 18 gol ve 5 asistle oynayan İspanyol sol kanadın piyasa değeri tam 20 milyon euro.

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TUĞBEY AKGÜN

Genç oyunculara ilgi sürüyor. Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Bursaspor forması giyen Tuğbey Akgün olduğu öğrenildi. Bursa basını, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon birçok maçta izleyen sarı-lacivertlilerin, Bursaspor'la görüşeceğini yazdı.

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