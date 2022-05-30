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Flaş transfer gelişmesi! Emre Mor ve Fenerbahçe...

Son dakika haberi... Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Emre Mor'du. Ozan Tufan'la takas edileceği konuşulan milli futbolcunun transferine ilişkin flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:08
Flaş transfer gelişmesi! Emre Mor ve Fenerbahçe...

Teknik direktör belirsizliğine Jorge Jesus'la anlaşarak son veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de Emre Mor ismi gündeme gelmişti. Ozan Tufan'la takas edileceği konuşulan milli futbolcunun transferine ilişkin flaş gerçek ortaya çıktı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı.

İDDİALAR ASILSIZ

Kul'un aktardığı bilgilere göre; transfer iddialarının asılsız olduğu ifade edildi.

Hurma'nın A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'a yaptığı açıklamada, "Haberler asılsız. Ali Koç ile görüşmemizde Emre Mor transferi gündeme gelmedi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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