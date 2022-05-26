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Süper Lig'de 'yayın gelirleri' şampiyonu Fenerbahçe oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor olurken, yayın gelirleri de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, 204,8 milyon lirayla yayın geliri pastasında en büyük dilimi elde etti - Klasmanda Trabzonspor 177,8 milyon lirayla ikinci, Galatasaray, 165,2 milyon lirayla üçüncü, Beşiktaş 155,5 milyon lirayla dördüncü sırada yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:11
Süper Lig'de 'yayın gelirleri' şampiyonu Fenerbahçe oldu! Dev rakam...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 204,8 milyon lirayla yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüp oldu.

Sarı-lacivertliler; katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler, şampiyonlar payı ve lig sonundaki derecesiyle pastanın en büyük dilimini almaya hak kazandı.

Sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor, 177,8 milyon lirayla bu klasmanda ikinci sırada yer alırken, ligi 13. sırada bitiren Galatasaray, 165,2 milyon liralık edinim ile üçüncülüğü elde etti.

Lig altıncısı Beşiktaş ise 155,5 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında dördüncülükle yetindi.

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ

Süper Lig yayın hakları 2016-17 sezonunda 500 milyon dolara satın alınsa da bu meblağ ilerleyen yıllarda peyderpey düşmeye başladı.

İlk yıllarda yarısı döviz, diğer yarısı Türk lirası üzerinden yapılan ödemeler son 2 sezonda tamamen liraya endekslendi ve totaldeki düşüş devam etti.

Bu çerçevede geride bıraktığımız sezon ligin yayın bedeli 2 milyar 650 bin lira olarak şekillendi.

YAYIN GELİRİ DAĞILIMI

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için paylar çıktığında Süper Lig kulüplerine yaklaşık 2,1 milyar liralık pay kalıyor.

Bu gelirin dağıtım kıstaslarıysa şöyle:

* % 37 Katılım Payı

* % 46 Performans payı

* % 11 Şampiyonlar payı

* % 6 Ligde ilk 6 takım payı

BU KISTASLAR NETİCESİNDE;

* Her takım 38,85 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.

* Takımlar her galibiyette 2,54 milyon lira, beraberlikte 1,27 milyon lira kazandı.

* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 3,55 milyon lira aldı.

* Lig şampiyonu Trabzonspor 40,5 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 32,5 milyon lira, lig üçüncüsü Konyaspor 24,5 milyon lira, lig dördüncüsü Başakşehir 16,5 milyon lira, lig beşincisi Alanyaspor 8 milyon lira ve lig altıncısı Beşiktaş 4 milyon lirayla ödüllendirildi.

SÜPER LİG 2021-22 SEZONU YAYIN GELİRİ DAĞILIMI (milyon lira)
Kulüp Katılım Performans Şampiyonluk İlk 6 Toplam
Fenerbahçe 38,85 66,04 67,45 32,5 204,84
Trabzonspor 38,85 73,66 24,85 40,5 177,86
Galatasaray 38,85 48,26 78,1 165,21
Beşiktaş 38,85 55,88 56,8 4 155,53
Konyaspor 38,85 60,96 24,5 124,31
Başakşehir 38,85 58,42 3,55 16,5 117,32
Alanyaspor 38,85 57,15 8 104
Antalyaspor 38,85 54,61 93,46
F.Karagümrük 38,85 52,07 90,92
Sivasspor 38,85 50,8 89,65
Adana Demirspor 38,85 50,8 89,65
Hatayspor 38,85 48,26 87,11
Kasımpaşa 38,85 48,26 87,11
Kayserispor 38,85 44,45 83,3
Gaziantep 38,85 43,18 82,03
Giresunspor 38,85 41,91 80,76
Ç.Rizespor 38,85 33,02 71,87
Altay 38,85 31,75 70,6
Göztepe 38,85 26,67 65,52
Y.Malatyaspor 38,85 19,05 57,9

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