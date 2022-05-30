Jesus heyecanı sardı

Fenerbahçe'de büyük gün geldi çattı... Ali Koç daha önce yaptığı konuşmada yeni teknik direktörü Pazartesi günü açıklayacağını belirtmişti. Koç 4 aylık sürede Joachim Löw ve Jorge Jesus başta olmak üzere birçok teknik adamla görüşme yapmıştı. Son olarak da Portekizli hoca ile el sıkışmıştı. Başkan Koç'un bugün Jorge Jesus'u resmen açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'debüyük gün geldi çattı... Ali Koç daha önce yaptığı konuşmada yeni teknik direktörü Pazartesi günü açıklayacağını belirtmişti. Koç 4 aylık sürede Joachim Löw ve Jorge Jesus başta olmak üzere birçok teknik adamla görüşme yapmıştı. Son olarak da Portekizli hoca ile el sıkışmıştı. Başkan Koç'un bugün Jorge Jesus'u resmen açıklaması bekleniyor. Ardından da hafta ortasında 67 yaşındaki teknik adam İstanbul'a gelecek ve yeni sezon öncesinde kolları sıvayacak. Camia da heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.