Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Fenerbahçe geçen sezon Altay Bayındır'ın yokluğunda önemli puanlar kaybetmişti.
Berke Özer yeterli bir performans gösterememişti.
Kanarya devre arasında Sinan Bolat'ı istemiş ancak transferi noktalayamamıştı.
Fenerbahçe geçen sezon Altay Bayındır'ın yokluğunda önemli puanlar kaybetmişti.
Berke Özer yeterli bir performans gösterememişti.
Kanarya devre arasında Sinan Bolat'ı istemiş ancak transferi noktalayamamıştı.
Berke Özer'in ayrılmasının ardından Kanarya yine aynı adrese yöneldi.
BELÇİKA BASINI YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU
Belçika Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dile getirildi.
Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi.
Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.
SİNAN BOLAT KİMDİR?
1988 senesinde maden işçisi bir babanın 4. çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya gelen Sinan Bolat, 5 yaşında geldiğinde ailesiyle birlikte Belçika'ya taşındı.
Futbola 7 yaşındayken Neerpelt takımının altyapısına kayıt olmasıyla birlikte adım attı.
Burada bir maçta gösterdiği başarılı performans sonrası Gent takımının dikkatini çekti ve bu kulübün altyapısına geçiş yaptı.
2 tanesi kız olmak üzere kendisinden büyük toplam 3 kardeşi bulunmaktadır.
16 yaşında Gent A takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sinan Bolat, 21 yaşına geldiğinde 150 bin euro bonservis bedeli ile ülkenin diğer ünlü takımı Standard Liege'e transfer oldu.
2013'de buradaki sözleşmesinin bitmesi sonrası Portekiz kulübü Porto ile anlaşmaya vardı.
Ardından sırasıyla Kayserispor, Galatasaray ve FC Brügge gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.
Kulübü Porto'ya döndükten sonra Porto B takımı ile antrenmanlara çıktı. 2017 senesinde ise Royal Antwerp takımına transferi gerçekleşti. Türkiye A Milli takımının formasını da giyen başarılı kaleci Sinan Bolat baba tarafından aslen Kayserili'dir.