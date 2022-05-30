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Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Berke Özer ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarına devam ederken, gündeminde Sinan Bolat'ı almıştı. Ocak transfer sezonunda da Sinan Bolat istenmiş ancak Gent, bu teklifi reddetmişti. Sinan Bolat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:54
Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Fenerbahçe geçen sezon Altay Bayındır'ın yokluğunda önemli puanlar kaybetmişti.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Berke Özer yeterli bir performans gösterememişti.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Kanarya devre arasında Sinan Bolat'ı istemiş ancak transferi noktalayamamıştı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Berke Özer'in ayrılmasının ardından Kanarya yine aynı adrese yöneldi.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

BELÇİKA BASINI YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU
Belçika Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dile getirildi.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

SİNAN BOLAT KİMDİR?
1988 senesinde maden işçisi bir babanın 4. çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya gelen Sinan Bolat, 5 yaşında geldiğinde ailesiyle birlikte Belçika'ya taşındı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Futbola 7 yaşındayken Neerpelt takımının altyapısına kayıt olmasıyla birlikte adım attı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Burada bir maçta gösterdiği başarılı performans sonrası Gent takımının dikkatini çekti ve bu kulübün altyapısına geçiş yaptı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

2 tanesi kız olmak üzere kendisinden büyük toplam 3 kardeşi bulunmaktadır.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

16 yaşında Gent A takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sinan Bolat, 21 yaşına geldiğinde 150 bin euro bonservis bedeli ile ülkenin diğer ünlü takımı Standard Liege'e transfer oldu.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

2013'de buradaki sözleşmesinin bitmesi sonrası Portekiz kulübü Porto ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Ardından sırasıyla Kayserispor, Galatasaray ve FC Brügge gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Sinan Bolat...

Kulübü Porto'ya döndükten sonra Porto B takımı ile antrenmanlara çıktı. 2017 senesinde ise Royal Antwerp takımına transferi gerçekleşti. Türkiye A Milli takımının formasını da giyen başarılı kaleci Sinan Bolat baba tarafından aslen Kayserili'dir.

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