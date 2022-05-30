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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Fernando Lucas Martins, Joao Mario, Marcelo...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, hem Avrupa hem ligde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Başkan Ali Koç, uzun görüşmelerin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için büyük aşama kaydetti. Jesus ve ekibinin raporu doğrultusunda transferde yol çizecek olan Fenerbahçe'de Fernando Lucas Martins, Joao Mario, Marcelo gibi isimler gündeme geldi. İşte detaylar... (Fenerbahçe transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Fernando Lucas Martins, Joao Mario, Marcelo...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

FERNANDO LUCAS MARTINS

Antalyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Fernando Lucas Martins, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Şampiyon Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz ekibi Hull City'nin peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncu bu sezon performansıyla dikkat çekti.

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JOAO MARIO

Benfica ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli bu sezon 45 maçta görev aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asist üretti. Yıldız isim Joao Mario, Fenerbahçe'nin gündemindeki en önemli isimlerden biri oldu.

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MARCELO

Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo, sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrıldığını açıkladı. Marcelo Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

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ALEXANDER SÖRLOTH

Kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Norveçli yıldız için belirlediği rakam da ortaya çıktı.

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EMRE MOR

Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler Emre Mor transferi için de atağa kalktı. Kanarya'nın milli futbolcu için yapacağı teklif ortaya çıktı.

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SİNAN BOLAT

Sarı lacivertliler, Berke Özer ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarına devam ederken, gündeminde Sinan Bolat'ı almıştı. Ocak transfer sezonunda da Sinan Bolat istenmiş ancak Gent, bu teklifi reddetmişti. Sinan Bolat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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