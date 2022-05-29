Gençlerin maçı berabere bitti

Kanarya'nın U-19 takımı sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip ikinci devrede 1-0 öne geçti. Maçın son bölümünde sarı-lacivertliler beraberlik için yüklendi. 84. dakikada Emir Ortakaya'nın golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi.
Kanarya'nın U-19 takımı sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk ekip ikinci devrede 1-0 öne geçti. Maçın son bölümünde sarı-lacivertliler beraberlik için yüklendi. 84. dakikada Emir Ortakaya'nın golüyle Fenerbahçe skoru eşitledi. 88'de Onur Başyiğit atılınca Kanarya 10 kişi kaldı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.