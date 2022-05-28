Ve Jesus geliyor

Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı... Başkan Ali Koç, "Yeni sezonda hocamız İsmail Kartal ya da Jorge Jesus'tan birisi olacak" ifadelerini kullanmış ve açıklama için pazartesi gününü işaret etmişti... Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique önceki gün İstanbul'a geldi ve yönetimle yapılan görüşmede kontrata son şekli verildi... Jorge Jesus'un da bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi ve başkan Ali Koç ile görüştükten sonra Ülker Stadı'nda görkemli bir törenle resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

16 KUPA, 2 UEFA LİGİ FİNALİ...

Koleksiyonunda 16 kupası olan Jesus bir futbol dehası... 67 yaşındaki teknik adam bugüne kadar Benfica, Braga, Sporting, Flamengo gibi takımlarda çalıştı. Benfica ile 3 kez Portekiz'de şampiyonluk yaşadı. Flamengo'nun başında Libertadores dahil 4 kupa kazandı. 2012-13 ve 2013-14'te UEFA Avrupa Ligi finali oynadı. Kariyeri başarılarla dolu olan Jesus, hücum futbolunu sevmesi ve çalıştırdığı takımları bol aksiyonlu oynatmasıyla tanınıyor. Favori sistemi 4-1-3-2 olan Jesus, Fenerbahçe'de 8 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeye çalışacak.