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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler artık transfere ağırlık vermeye başladı. Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getireğini iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Jesus'un yıllık maliyetinin yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyon euro, sözleşme süresinin ise en fazla 2 yıl olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Portekiz basını, Jorge Jesus'un ilk transfer hedefini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

A Bola'da yer alan haberde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye bir transferle katılacağını savundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

WILLIAM CARVALHO'YLA BİRLİKTE GELECEK

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un William Carvalho'nun Fenerbahçe'ye gidebileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

CARVALHO DA İSTİYOR

Portekizli futbolcunun daha önce Sporting'de beraber çalıştığı Jorge Jesus'la yeniden bir araya gelmeyi çok istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

12 Haziran'a kadar Uluslar Ligi maçları için Portekiz Milli Takımı'nda olacak William Carvalho'nun yeni sezonda İstanbul'da olmak istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Real Betis'in de William Carvalho ile yollarını ayırmaya yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

4 senedir Real Betis'te oynayan başarılı orta saha bu sezon 49 resmi maçta 4 gol attı, 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMİ

Kariyeri boyunca Jorge Jesus sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'ne önem verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Benfica'da çalıştığı dönemde Devler Ligi ile alakalı bir açıklama yapan Jesus, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğumu düşünüyorum.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye William Carvalho'yu getirecek

Ancak bu noktada kalabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde kendinizi göstermeli ve ispatlamalısınız. Elit teknik direktörler Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almalı ve başarılı olmalı" ifadelerini kullanıyordu.

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