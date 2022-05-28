FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kala Sabah Gazetesi, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kala Sabah Gazetesi, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.
JESUS NEDEN F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ? PARA BU KARARDA NE KADAR ÖNEMLİ?
Antrenörlerin profesyonel olduğu göz önüne alındığında, karar verirken elbette para her zaman önemli bir faktördür.
Ancak Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye daha çok sportif bir meydan okuma olarak baktığına inanıyorum.
Taraftarlarının coşkusu ile tanınan bir ülke olan Türkiye'de Fenerbahçe de tarihi bir kulüp.
Jorge Jesus'u sarı-lacivertli taraftarların büyük coşkusu, heyecanı, sevgisi ikna etti diye düşünüyorum.
MESUT ÖZİL TAKIMDA KALACAK MI?
Jesus, kadrolarındaki Özil gibi dünya çapındaki oyuncuların rolüne her zaman övgüde bulundu ve buna değer verdi.
Örneğin, Benfica'da Aimar'da da bu oldu. Antrenman yapmak, oynamak ve takımda bir yer kazanmak için motive olmuş bir Mesut Özil'i karşısında bulursa, Jesus'un onu kullanmak isteyecek ilk kişi olacağına inanıyorum.
FENERBAHÇE 8 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR JESUS'UN ÖNÜNDE TEK SEÇENEK VAR BASKIYI KALDIRIR MI?
Bu şampiyonluk aciliyetinin Fenerbahçe'yi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna şüphem yok.
Jesus, zorlukları sever ve onlarla geçmişte başa çıkabildi.
Benfica ve Flamengo'daki ilk sezonunda yaptığı şey kendisini kanıtlıyor. Koşullara, iyi bir kadroya ve istikrara sahipse, bu golü ilk atan kendisi olacaktır.
Aslında amaç şüphesiz şampiyon olmak olmasaydı, Jorge Jesus muhtemelen Fenerbahçe'nin ilgisini bu kadar çekmezdi.
JORGE JESUS OYUNCULARLA SORUN YAŞAR MI?
Jesus, talepkâr doğasıyla tanınan bir teknik adamdır. Arzulu, hırslı ve isteklidir. Oyuncuların yüksek bir çalışma ritmine, tempoya hazır olması lazım.
F.Bahçe'nin uluslararası deneyime sahip tecrübeli oyuncuları var. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hocalık yapabilmek onu baştan çıkarmış gibi duruyor.
Her zaman çok değer verdiği bir turnuvaydı ve şimdi Fenerbahçe'yi grup aşamasına getirmek ana hedeflerinden biri olacak.