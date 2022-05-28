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FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları son buldu... Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Jorge Jesus'la her konuda anlaşmaya vardı. Jesus'un Fenerbahçe ile el sıkışması, Portekiz basınında da geniş yankı uyandırırken, transferde en büyük payın taraftarlara ait olduğuna vurgu yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kala Sabah Gazetesi, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

JESUS NEDEN F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ? PARA BU KARARDA NE KADAR ÖNEMLİ?

Antrenörlerin profesyonel olduğu göz önüne alındığında, karar verirken elbette para her zaman önemli bir faktördür.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Ancak Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye daha çok sportif bir meydan okuma olarak baktığına inanıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Taraftarlarının coşkusu ile tanınan bir ülke olan Türkiye'de Fenerbahçe de tarihi bir kulüp.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Jorge Jesus'u sarı-lacivertli taraftarların büyük coşkusu, heyecanı, sevgisi ikna etti diye düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

MESUT ÖZİL TAKIMDA KALACAK MI?

Jesus, kadrolarındaki Özil gibi dünya çapındaki oyuncuların rolüne her zaman övgüde bulundu ve buna değer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Örneğin, Benfica'da Aimar'da da bu oldu. Antrenman yapmak, oynamak ve takımda bir yer kazanmak için motive olmuş bir Mesut Özil'i karşısında bulursa, Jesus'un onu kullanmak isteyecek ilk kişi olacağına inanıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

FENERBAHÇE 8 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR JESUS'UN ÖNÜNDE TEK SEÇENEK VAR BASKIYI KALDIRIR MI?

Bu şampiyonluk aciliyetinin Fenerbahçe'yi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna şüphem yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Jesus, zorlukları sever ve onlarla geçmişte başa çıkabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Benfica ve Flamengo'daki ilk sezonunda yaptığı şey kendisini kanıtlıyor. Koşullara, iyi bir kadroya ve istikrara sahipse, bu golü ilk atan kendisi olacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Aslında amaç şüphesiz şampiyon olmak olmasaydı, Jorge Jesus muhtemelen Fenerbahçe'nin ilgisini bu kadar çekmezdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

JORGE JESUS OYUNCULARLA SORUN YAŞAR MI?

Jesus, talepkâr doğasıyla tanınan bir teknik adamdır. Arzulu, hırslı ve isteklidir. Oyuncuların yüksek bir çalışma ritmine, tempoya hazır olması lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

F.Bahçe'nin uluslararası deneyime sahip tecrübeli oyuncuları var. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hocalık yapabilmek onu baştan çıkarmış gibi duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den Jorge Jesus yorumu! 'Taraftar ikna etti'

Her zaman çok değer verdiği bir turnuvaydı ve şimdi Fenerbahçe'yi grup aşamasına getirmek ana hedeflerinden biri olacak.

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