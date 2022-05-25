Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Sezonu İsmail Kartal ile tamamlausn Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör operasyonu mutlu sonla sonuçlandı.
Sezonu İsmail Kartal ile tamamlausn Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör operasyonu mutlu sonla sonuçlandı.
Sarı-lacivertli yönetim, uzun pazarlıklar sonucu Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile anlaşma sağladı.
1 yıllık anlaşmaya varılan dünyaca ünlü teknik adamın sözleşme detayları da belli oldu.
Jorge Jesus'a teknik heyetiyle birlikte toplamda 7 milyon euro'luk bir ücret ödeneceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya vardığı Jorge Jesus'a Kadıköy Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.
Takımın başına 67 yaşındaki hocayı getiren Kanarya'da gözler tamamen transfere çevrilecek.
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Jorge Jesus ve ekibinin uzun süren istişarelerde Fenerbahçe yönetimine transferle ilgili ön rapor sunduğu belirtiliyor.
Kapsamlı bir rapor hazırlayan Jorge Jesus ve ekibi, takımda eksik gördüğü bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmasını istiyor.
MESUT ÖZİL UMUTLANDI!
Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in de son durumu yakından takip edilirken, Jesus'un tüm futbolcuları sezon öncesi kampında görmek istediği ifade ediliyor.
KİRALIKTAN DÖNENLERDE KARAR JESUS'TA!
Transferde çarpıcı hamleler yapması beklenen Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncuların akıbeti merak ediliyor.
Allahyar'ın İngiliz ekibi Hull City ile yeniden anlaşması ve bonservisiyle transfer olması bekleniyor.
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde kadroya katılan Lemos'a Medipol Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.
Antwerp'e kiralanan ve Fenerbahçe'de kendini kanıtlamak isteyen Samatta için son karar Jesus'a bırakılacak.
Genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un yeniden kiralık verilmesi bekleniyor.
Gözden çıkarılan Max Meyer'e teklif çıkması durumunda veda edilecek.
Öte yandan kadrosundaki golcüleri parlatma konusunda kendini ispatlamış olan Jorge Jesus, santrfor transferine ayrı bir önem veriyor.
Sadece Süper Lig'de değil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Kanarya, hamlelerini bu doğrultuda yapacak.
Devler Ligi için 3 ön elemeyi geçmek zorunda olan Fenerbahçe, transferleri mümkün olan en kısa sürede bitirip kampa yetiştirmek istiyor.
Takımın en golcüsü konumunda bulunan Serdar Dursun haricinde Berisha'dan tam olarak istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Enner Valencia'dan sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı göremedi.
Golcü transferinde hata yapmaya tahammülü olmayan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Hücum hattında savunulması güç bir rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sadece golcü değil birçok mevki için hummalı bir operasyon yürüyen Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı.
İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...
SAĞ BEK
CYRUS CHRISTIE
MERT MÜLDÜR