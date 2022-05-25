Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirildiği resmi olarak açıklanmasının ardından gözler tamamen transfere çevrilecek. İddialı bir kadro kurup sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde bombalar üst üste patlayacak. 2.5 aydır Fenerbahçe'yi izleyen ve raporunu sunan Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda hareket eden Kanarya'da öncelik santrfor mevkisine verildi. Deneyimli çalıştırıcının transfer listesine göre adımlarını atan Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan transfer operasyonunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:34 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:35
Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Sezonu İsmail Kartal ile tamamlausn Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör operasyonu mutlu sonla sonuçlandı.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertli yönetim, uzun pazarlıklar sonucu Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile anlaşma sağladı.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

1 yıllık anlaşmaya varılan dünyaca ünlü teknik adamın sözleşme detayları da belli oldu.

👉BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ SUNDU💥

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Jorge Jesus'a teknik heyetiyle birlikte toplamda 7 milyon euro'luk bir ücret ödeneceği ifade ediliyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya vardığı Jorge Jesus'a Kadıköy Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Takımın başına 67 yaşındaki hocayı getiren Kanarya'da gözler tamamen transfere çevrilecek.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Jorge Jesus ve ekibinin uzun süren istişarelerde Fenerbahçe yönetimine transferle ilgili ön rapor sunduğu belirtiliyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Kapsamlı bir rapor hazırlayan Jorge Jesus ve ekibi, takımda eksik gördüğü bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmasını istiyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

MESUT ÖZİL UMUTLANDI!
Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in de son durumu yakından takip edilirken, Jesus'un tüm futbolcuları sezon öncesi kampında görmek istediği ifade ediliyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

KİRALIKTAN DÖNENLERDE KARAR JESUS'TA!
Transferde çarpıcı hamleler yapması beklenen Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncuların akıbeti merak ediliyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Allahyar'ın İngiliz ekibi Hull City ile yeniden anlaşması ve bonservisiyle transfer olması bekleniyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde kadroya katılan Lemos'a Medipol Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Antwerp'e kiralanan ve Fenerbahçe'de kendini kanıtlamak isteyen Samatta için son karar Jesus'a bırakılacak.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un yeniden kiralık verilmesi bekleniyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Gözden çıkarılan Max Meyer'e teklif çıkması durumunda veda edilecek.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Öte yandan kadrosundaki golcüleri parlatma konusunda kendini ispatlamış olan Jorge Jesus, santrfor transferine ayrı bir önem veriyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Sadece Süper Lig'de değil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Kanarya, hamlelerini bu doğrultuda yapacak.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Devler Ligi için 3 ön elemeyi geçmek zorunda olan Fenerbahçe, transferleri mümkün olan en kısa sürede bitirip kampa yetiştirmek istiyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Takımın en golcüsü konumunda bulunan Serdar Dursun haricinde Berisha'dan tam olarak istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Enner Valencia'dan sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı göremedi.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Golcü transferinde hata yapmaya tahammülü olmayan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Hücum hattında savunulması güç bir rotasyon oluşturmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

Sadece golcü değil birçok mevki için hummalı bir operasyon yürüyen Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı.

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SANTRFOR
SÖRLOTH

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

LUIS SUAREZ

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SEFEROVIC

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

BELOTTI

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

GABRIEL BARBOSA (GABIGOL)

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ZAHAVI

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

BROBBEY

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

BRERETON DIAZ

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

LASSINA TRAORE

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

OLUNGA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

OPENDA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ORTA SAHA
MARCEL SABITZER

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

NEMANJA MATIC

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

MORIBA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

BOUBACAR KAMARA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

EXEQUIEL PALACIOS

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

MARCOS ANTONIO

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

KAYS RUIZ-ATIL

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ON NUMARA
ENIS BARDHI

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ANDRE FRANCO

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

KENAN YILDIZ

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SAĞ KANAT
DAVID NERES

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

LOBJANIDZE

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

KEVIN SCHADE

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SOL KANAT
OLAYINKA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SAMUEL LINO

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

STOPER
ABDUL MUMIN

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

LUIZ FELIPE

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

HARET ORTEGA

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ARMEL BELLA-KOTCHAP

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

SOL BEK
EREN ELMALI

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

DIEGO PALACIOS

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ADEKUGBE

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

ALEX TELLES

Jorge Jesus sonrası transferde imza şov! Dünya yıldızı golcü Fenerbahçe'ye

GRIMALDO

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