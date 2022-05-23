Teşekkürler!

Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görev süresi doldu. Başarılı hocanın, takımdaki geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmede belli olacak. Koç daha önce Kartal'ın farklı bir görevde devam etmesini istediğini dile getirmişti. Kartal ise 2. adam olmayacağını açıkça söyledi... Taraftarlar, sosyal medyada İsmail Kartal'a teşekkür etti. "Fenerbahçe'mizi lige havlu atma noktasından, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama noktasına getiren; Tribünleri birleştiren, oyunculara özgüvenini geri kazandıran, camiamızın evladı İsmail Kartal'a yürekten teşekkür ediyoruz" mesajı paylaşılırken, "Yolun açık olsun" denildi...