Haberler Fenerbahçe Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Malatya FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Malatya FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise prestij için mücadele veriyor. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:29
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Malatya FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak...

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise prestij için mücadele veriyor.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 19.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Malatyaspor 2 kez galip geldi. Fenerbahçe ise 5 maçı kazandı. 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

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