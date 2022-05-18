FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer operasyonlarına başladı.
Teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer operasyonlarına başladı.
Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler gösterdiği performans sonrasında başta Tottenham olmak üzere Avrupa'nın birçok takımının radarına giren Kim-Min Jae'yi değerini bulması durumunda satmayı planlıyor.
Kim'in sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi olsa da yönetimin 20-21 milyon euro civarında bir rakama razı olabileceği belirtiliyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe Kim'in alternatifini bulmak için Güney Koreli stoperin takımdan ayrılmasını beklememe kararı aldı.
Sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi listeye dahil etti. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'in menajeri ile ilk teması kurdu.
23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Abdul Mumin için Fransız kulüpleri Lille ve Monaco'nun de devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği kaydedildi.
Abdul Mumin bu sezon gösterdiği üstün performansla Portekiz Ligi'nin en iyi stoperleri arasında gösterildi.
23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Abdul Mumin, gösterdiği performansla değerini katladı.
Ganalı stoperin piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
6 Haziran 1998 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Abdul Mumin, kariyerine Right to Dream Academy'de başladı.
2016'da Danimarka'nın Nordsjaell takımının altyapısına giden genç savunmacı, Köge macerasının ardından 2020'de Guimaraes'in yolunu tuttu.