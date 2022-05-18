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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan iyi bir bonservis bedeli karşılığında ayrılması beklenen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer operasyonlarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Sarı-lacivertliler gösterdiği performans sonrasında başta Tottenham olmak üzere Avrupa'nın birçok takımının radarına giren Kim-Min Jae'yi değerini bulması durumunda satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Kim'in sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi olsa da yönetimin 20-21 milyon euro civarında bir rakama razı olabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe Kim'in alternatifini bulmak için Güney Koreli stoperin takımdan ayrılmasını beklememe kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi listeye dahil etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'in menajeri ile ilk teması kurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Abdul Mumin için Fransız kulüpleri Lille ve Monaco'nun de devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Abdul Mumin bu sezon gösterdiği üstün performansla Portekiz Ligi'nin en iyi stoperleri arasında gösterildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Abdul Mumin, gösterdiği performansla değerini katladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin alternatifini Portekiz'de buldu!

Ganalı stoperin piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

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