Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel futbolu bıraktı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızlarından Martin Skrtel, futbol hayatını noktaladı.

Uzun süren Liverpool kariyerinin ardından Skrtel, 6 milyon euro karşılığında, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Skrtel, 2019-20 sezonunda Başakşehir'e transfer olmuş, 2021-22 sezonunda Spartak Trnava'nın yolunu tutmuştu.

Skrtel, kariyerin boyunca 617 maça çıkarken 35 gol 12 asist üretmişti.



Öte yandan Skrtel, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "20 yıllık kariyerimin ardından bir karar vermek zorundaydım. Uzun süredir sırt ağrılarım var ve artık bu şekilde oynamama izin vermiyor. Oynadığım tüm kulüplerin taraftarlarına teşekkür ediyorum. Eşime, oğluma, anneme, babama, kardeşlerime teşekkürler." dedi.