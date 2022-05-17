Haberler Fenerbahçe Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel futbolu bıraktı

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel futbolu bıraktı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Slovak savunmacı Martin Skrtel, futbolu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 16:01
Başakşehir ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel futbolu bıraktı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızlarından Martin Skrtel, futbol hayatını noktaladı.

Uzun süren Liverpool kariyerinin ardından Skrtel, 6 milyon euro karşılığında, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Skrtel, 2019-20 sezonunda Başakşehir'e transfer olmuş, 2021-22 sezonunda Spartak Trnava'nın yolunu tutmuştu.

Skrtel, kariyerin boyunca 617 maça çıkarken 35 gol 12 asist üretmişti.

Öte yandan Skrtel, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "20 yıllık kariyerimin ardından bir karar vermek zorundaydım. Uzun süredir sırt ağrılarım var ve artık bu şekilde oynamama izin vermiyor. Oynadığım tüm kulüplerin taraftarlarına teşekkür ediyorum. Eşime, oğluma, anneme, babama, kardeşlerime teşekkürler." dedi.

DİĞER
Eda Ece basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer'i tek kalemde sildi! İşte ayrılığın perde arkası... O mesaj ilişkinin sonu oldu!
Son dakika: Arda Turan'a hapis şoku! Annesi kaçak yapıdan 5 yıl hapisle yargılanacak
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jesus detayı
F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jesus detayı
📅19 MAYIS SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Ameliyat olacak 15:15
Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı 15:12
Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında 15:07
Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu! Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu! 14:50
F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor F.Bahçe'yi yıkan haber! O kulüp Jesus'a teklif yapıyor 14:16
Ay-yıldızlıların Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu! Ay-yıldızlıların Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu! 13:38
Daha Eski
Transferde dev yarış! Şartları ortaya çıktı Transferde dev yarış! Şartları ortaya çıktı 13:32
F.Bahçe'de sürpriz hoca kararı! Jesus olmazsa... F.Bahçe'de sürpriz hoca kararı! Jesus olmazsa... 13:11
Transfer kapışması! Süper Lig'den 4 takım... Transfer kapışması! Süper Lig'den 4 takım... 12:29
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11:49
G.Saray'dan 'Baba Gündüz' için anma mesajı! G.Saray'dan 'Baba Gündüz' için anma mesajı! 11:44
Flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..." Flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..." 11:42