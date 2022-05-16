Haberler Fenerbahçe Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde Luis Suarez vardı. Atletico Madrid'e veda eden yıldız golcünün yeni adresini İtalyanlar duyurdu. Buna göre Luis Suarez eski takım arkadaşının yanına gidebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51
Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Habere göre David Beckham, golcü futbolcuyu Inter Miami'ye getirmenin hesaplarını yapıyor.

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Ayrıca Suarez'in Liverpool'dan takım arkadaşı Steven Gerrard'ın yanına gidebileceği de belirtildi.

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Aston Villa'nın menajerinin Suarez'i takıma katmayı istediği ifade edildi.

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 43 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiştir.

Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak bilinmektedir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! "Yolun açık olsun"
4 büyükler 16'lık yeneği istiyor! Dev operasyon...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar 09:51
F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! "Yolun açık olsun" F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! "Yolun açık olsun" 09:39
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? 09:38
Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman? Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman? 09:18
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular 09:10
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
Daha Eski
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! 00:40
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:37
Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! 00:31
Jorge Jesus 3 yıldızla beraber geliyor! Jorge Jesus 3 yıldızla beraber geliyor! 00:26
G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi 00:24