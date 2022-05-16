Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 43 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiştir.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak bilinmektedir.