Luis Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar

Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, gündemine Luis Suarez'i almıştı.
Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, gündemine Luis Suarez'i almıştı.
Atletico Madrid'e veda eden yıldız futbolcunun hangi takıma gideceği merak konusu.
İtalyan basınına yansıyan habere göre Suarez, Chiellini ve Insigne gibi MLS'in yolunu tutabilir.
Habere göre David Beckham, golcü futbolcuyu Inter Miami'ye getirmenin hesaplarını yapıyor.
Ayrıca Suarez'in Liverpool'dan takım arkadaşı Steven Gerrard'ın yanına gidebileceği de belirtildi.
Aston Villa'nın menajerinin Suarez'i takıma katmayı istediği ifade edildi.
LUIS SUAREZ KİMDİR?
24 Ocak 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya gelen Luis Suarez'in tam adı Luis Alberto Suarez Diaz'dır.
Futbola ülkesinin Nacional takımının altyapısında başladı.
Uruguaylı golcü, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formalarını giymesinin ardından 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştur.
Geçtiğimiz sezon kazanılan La Liga şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 43 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiştir.
Uruguay Milli Takımı'nın formasını 132 kez terleten ve 68 gol atan Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak bilinmektedir.
Suarez, futbolculuk kariyerinde flaş bir olaya da imza atmıştı.
Yıldız isim, Liverpool-Chelsea karşılaşmasında ikili pozisyon sırasında rakibi Branislav Ivanoviç'i kolundan ısırarak 10 maç ceza almıştı.