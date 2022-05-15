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İsmail Kartal Karagümrük maçının ardından konuştu!

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesi için son haftayı bekleyecek. Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:36
İsmail Kartal Karagümrük maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesi için son haftayı bekleyecek.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

İkinci yarı itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bu takım bugün de kazanmak için sahaya çıktı. İlk devre istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk. Bugün çok iyi oynamasakta iyi mücadele ettik. İkinci yarı Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştık. 3 puan ve +9 averaj ile öndeyiz. Matematiksel olarak olmasak da ligin ikinci sırasındayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle.

Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı.

Ligi ikinci bitirmeyi büyük oranda garantiledik. İkincilik bizim için önemli. Bugün tribünleri dolduran ve destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

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