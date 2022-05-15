FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: Taraftar son 5 dakika...

Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Zorlu müsabakadan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Kartal, "Son 13 haftada 10 galibiyet ve 3 beraberlik ile en çok puan kazanan takım Fenerbahçe. Haftaya alacağımız galibiyet ile bu seriyi noktalayacağız. Son 5 dakikada yapılan protestoyu takım içinde konuştuk ama taraftarımızın koyduğu tepkiyi anlamadık. Belki de galip gelemediğimiz için yapıldı bu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)