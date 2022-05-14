Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Başkan Ali Koç'un burada son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiği, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in ABD'ye gitmek yerine kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde öğrendiği bildirildi.

İMZA PARASI VERİLECEK Ali Koç'un Suarez'in muhtemel maliyeti ile ilgili olarak da ciddi anlamda fikir edindiği de gelen haberler arasında.