Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisinde arayışlarını sürdüren ve önceki gün Alexander Sörloth'un menajeriyle bir araya gelen Fenerbahçeli kurmayların bir hamlesi daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, hafta başında Madrid'de dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'in menajeriyle bir araya geldiği ve koşulları masaya yatırdığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer görüşmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için nokta atış transferlerin peşinde olan Fenerbahçe'de öncelik santrfor transferine verilmiş durumda.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Önceki gün Norveçli golcü Alexander Sörloth'un menajeri ile İstanbul'da bir araya gelinerek koşullar öğrenilirken Başkan Ali Koç'un sürpriz bir görüşmesi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Başkan Koç, bu hafta başında UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Madrid'de Uruguaylı santrfor Luis Suarez'in menajeri ile de buluştu.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Başkan Ali Koç'un burada son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiği, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in ABD'ye gitmek yerine kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde öğrendiği bildirildi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

İMZA PARASI VERİLECEK

Ali Koç'un Suarez'in muhtemel maliyeti ile ilgili olarak da ciddi anlamda fikir edindiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Bir yandan Sörloth ile temaslarını sürdüren Fenerbahçeli kurmayların Luis Suarez seçeneğini de masada tuttuğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

35 yaşındaki Uruguaylı golcü için makul bir miktar imza parası ödemenin de göze alındığı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Luis Suarez'e Fransa Ligi'nden bazı takımların da ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

SUAREZ AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Uruguay'ın 21. yüzyıldaki en iyi golcüsü olarak lanse edilen Luis Suarez'e Katar, Güney Amerika ve ABD kulüplerinden de teklifler var.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Ancak Uruguaylı forvetin Avrupa'dan ayrılmak istemediği önceliği bu şekilde kullanacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Fenerbahçe rekabette geri kalmamak için ciddi çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

MİLLİ FORMAYI 132 KEZ GİYDİ

35 yaşındaki Luis Suarez, Atletico Madrid'den önce Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi üst düzey takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Suarez, 132 kez giydiği Uruguay formasıyla da 68 gole imza attı.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

SAMATTA'DAN FESİH TALEBİ

Fenerbahçe ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'nın Sarı-Lacivertli kulüpten sözleşme feshi talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den Luis Suarez bombası! İşte görüşmenin detayları

Mbwana Samatta, 2 yıllık ücreti karşılığında bonservisini talep ediyor.

DİĞER
Azeri kızı Günel estetikle bambaşka biri olmuştu! Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle kızını solladı! 'Abla kardeş gibisiniz’
Yasemin Özilhan diyet tarifi verdi ortalık karıştı: Tok, açın halinden ne anlar
Vuslat zamanı! Şampiyon kupasına kavuşuyor
Sörloth transferinde flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Latin rüzgarı! Jesus'tan 4 transfer birden
F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar 01:25
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:23
Play-Off’ta iki maç da berabere Play-Off’ta iki maç da berabere 01:22
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:20
Filede destan yazdık Filede destan yazdık 01:20
Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı 01:03
Daha Eski
Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! 01:02
F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı 01:02
Vidal Cimbom'un radarında! Vidal Cimbom'un radarında! 01:02
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! 01:02
Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! 00:54
Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? 00:54