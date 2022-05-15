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Fenerbahçe'den saldırı açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Karagümrük maçı için Edremit'ten yola çıkan taraftarların saldırıya uğradını duyurdu ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:53 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:55
Fenerbahçe'den saldırı açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Fatih Karagümrük maçı için Edremit'ten gelen taraftarlarının Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğradığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

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