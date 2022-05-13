FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına başladı.
Ligi ikinci sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer operasyonuna girişti.
Yeni teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan da mevcut antrenör İsmail Kartal'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Yönetim, kadroyu güçlendirmek için birçok ismi gündemine almış durumda.
Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri de Luiz Felipe...
Sarı-lacivertli kulüp için kısa süre önce sosyal medyada Luiz Felipe konuşulmaya başlanmıştı.
Lazio'dan ayrılacak olan 25 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile temasta olduğu belirtilmişti.
Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol Real Betis'in tecrübeli oyuncuyla anlaştığını duyurdu.
Luiz'in piyasa değeri 18 milyon euro civarında.
22 Mart 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Luiz Felipe kariyerine Ituano'da başladı.
2016'da Lazio'ya transfer olan Felipe, buradan da Salernitana'ya kiralandı.
Genç stoper, 2017'den bu yana Lazio forması giyiyor.
Lazio'da toplam 143 karşılaşmada görev alan Luiz Felipe, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
Brezilya alt yaş milli takımlarının formasını giyen başarılı savunmacı, A milli tercihini ise İtalya'dan yana kullandı ancak şu ana kadar hiç maça çıkmadı.
25 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.