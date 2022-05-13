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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Luiz Felipe ismi gelmişti. Ancak İtalyanlar, yıldız ismin anlaştığı o takımı duyurdu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 09:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Ligi ikinci sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transfer operasyonuna girişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Yeni teknik direktör arayışı devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan da mevcut antrenör İsmail Kartal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Yönetim, kadroyu güçlendirmek için birçok ismi gündemine almış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri de Luiz Felipe...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Sarı-lacivertli kulüp için kısa süre önce sosyal medyada Luiz Felipe konuşulmaya başlanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Lazio'dan ayrılacak olan 25 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile temasta olduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol Real Betis'in tecrübeli oyuncuyla anlaştığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Luiz'in piyasa değeri 18 milyon euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

22 Mart 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Luiz Felipe kariyerine Ituano'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

2016'da Lazio'ya transfer olan Felipe, buradan da Salernitana'ya kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Genç stoper, 2017'den bu yana Lazio forması giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Lazio'da toplam 143 karşılaşmada görev alan Luiz Felipe, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Brezilya alt yaş milli takımlarının formasını giyen başarılı savunmacı, A milli tercihini ise İtalya'dan yana kullandı ancak şu ana kadar hiç maça çıkmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

25 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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