FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Luiz Felipe'den kötü haber! Yeni adresi...

Lazio'da toplam 143 karşılaşmada görev alan Luiz Felipe , 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

Brezilya alt yaş milli takımlarının formasını giyen başarılı savunmacı, A milli tercihini ise İtalya'dan yana kullandı ancak şu ana kadar hiç maça çıkmadı.