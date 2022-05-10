Bir haftada bu kadar!

Filip Novak, iki penaltı yaptırdığı için derbide attığı gole sevinemedi. Zorunluluktan stoper oynayan Çekyalı bek, "Gol attığım için mutluyum ama penaltılar için değil" derken, "Benim için pozisyon değiştirmek zordu. Bu pozisyona antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı. Daha dikkatli olmalıydım" yorumunu yaptı.
Filip Novak, iki penaltı yaptırdığı için derbide attığı gole sevinemedi. Zorunluluktan stoper oynayan Çekyalı bek, "Gol attığım için mutluyum ama penaltılar için değil" derken, "Benim için pozisyon değiştirmek zordu. Bu pozisyona antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı. Daha dikkatli olmalıydım" yorumunu yaptı.