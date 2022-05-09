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Kartal’dan tek rötuş

İsmail Kartal, son Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli teknik adam, Vodafone Park'ta sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi. Sakatlıkları nedeniyle kadrodra yer almayan Kim ve Szalai'nin de yokluğunda savunma dörtlüsü Nazım, Tisserand, Novak ve Ferdi'den oluştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kartal’dan tek rötuş

İsmail Kartal, son Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli teknik adam, Vodafone Park'ta sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi. Sakatlıkları nedeniyle kadrodra yer almayan Kim ve Szalai'nin de yokluğunda savunma dörtlüsü Nazım, Tisserand, Novak ve Ferdi'den oluştu. Orta sahada Zajc ile Gustavo, önlerinde Mert Hakan, kanatlarda Rossi ile İrfan Can ileride Serdar Dursun oynadı.

ÜÇ GENÇ TAKVİYE
Kanarya'da eksik isimlerin çokluğu sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı. Savunmadaki eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Emir Ortakaya, orta sahada da aynı yaştaki Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Kaleci Osman Ertuğrul Çetin de yedek soyundu. Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

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