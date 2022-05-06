Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı.
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Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı.
Kemerspor 2003 formasıyla sezonu toplamda 31 maçla tamamlarken 2 gollük katkı veren Sinik, sonraki sezon Antalyaspor kadrosuna dahil oldu. O tarihten sonra kırmızı beyazlı formayla inişli çıkışı performans ortaya koyan Sinik, bu sezon futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına geçmesiyle istikrarını artırdı. Birçok takımın transfer listesine giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giydi.
"SEZONA GÜZEL BAŞLAMADIK"
Sezona puan kayıplarıyla başladıklarını söyleyen Doğukan Sinik, "Ama sonradan telafisi çok güzel, ekstra kazandığımız maçlarla, aslında bizim için sürpriz olmayan maçlarla güzel puan almaya başladık. Son 3 maçımız kaldı. Sahaya onları kazanmak için çıkacağız" dedi.